На Вінниччині у ДТП загинула 8-річна дитина

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 16 години неподалік села Кароліна Вінницького району. Внаслідок зіткнення автомобіля BMW з відбійником, травмувались двоє його пасажирів. Травми для одного із них, виявились несумісні з життям.

За кермом транспортного засобу перебував 28-річний вінничанин.

За попередньою інформацією слідства, водій не впорався з керуванням та допустив зіткнення з металевим відбійником поблизу дороги.

У результаті зіткнення загинув 8-річний пасажир іномарки. Ще одна пасажирка, 45-річна жителька Вінницького району, з травмами різного ступеню важкості госпіталізована до лікарні.

Водій та ще один 45 -річний пасажир, які перебували у салоні BMW на момент ДТП, не постраждали.

У кермувальника здійснено забір крові для проведення експертизи на стан сп’яніння.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено покарання — до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області