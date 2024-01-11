На Вінниччині орендар розорав 13 га пасовищ, зашкодивши громаді

За сприяння Немирівської окружної прокуратури виконано рішення Іллінецького районного суду Вінницької області за позовом прокуратури в інтересах держави до громадянина про розірвання договору оренди землі та її повернення у комунальну власність Іллінецької міської громади, у зв’язку з нецільовим використанням.

Йдеться про пасовище площею 13,5 га вартістю 3 млн грн на території громади. Його в 2014 році громадянин узяв в довгострокову оренду для сінокосіння та випасання худоби, але згодом розорав ділянку та почав вирощувати на ній сільськогосподарські культури.

Такі дії недобросовісного орендаря спричинили шкоду локальній екосистемі та майновим інтересам громади, яка недоотримала коштів за оренду землі як ріллі.

Оскільки орендар не виконував припису контролюючих органів про припинення порушення, прокуратура в судовому порядку ініціювала дострокове розірвання договору оренди.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури