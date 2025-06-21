На Вінниччині підлітка уразило електричним струмом на вагоні потяга

Вчора ввечері у м.Гнівань 13-річного хлопця вдарило струмом на даху вантажного вагона. На момент прибуття рятувальників дитина перебувала на землі між коліями.

Бійці ДСНС разом із поліцейськими дістали підлітка та передали його бригаді “швидкої”.

Хлопця у вкрай тяжкому стані доправлено до Центру термічної травми та пластичної хірургії обласної лікарні.

Закликаємо батьків пояснювати дітям, що залізниця — не місце для ігор і розваг.

Контактна мережа перебуває під високою напругою. Навіть без дотику вона здатна смертельно вразити струмом.

Пильнуйте дітей. Говоріть із ними. Тут ціна помилки — життя.

ДСНС України