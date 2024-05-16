На Вінниччині у ДТП загинула 61-річна скутеристка

15 травня неподалік с. Байківка Калинівської територіальної громади, за попередньою інформацією слідства, 55-річний водій автомобіля Hyundai, допустив зіткнення зі скутером Yamaha. Внаслідок ДТП 61-річна жителька Хмільницького району померла на місці пригоди.

Водій Hyundai освідуваний, він тверезий.

Транспортні засоби поміщені на арештмайданчик.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області