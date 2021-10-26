На вокзале Кривой Рог-Главный нашли обезглавленное тело мужчины

Утром 26 октября на железнодорожных путях в Долгинцевском районе обнаружили труп 25-летнего горожанина.

Сотрудники вокзала увидели, что у мужчины отрезана голова и позвонили в полицию. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Информацию об этом подтверждает пресс-служба Криворожского районного управления полиции.

26 октября примерно в 09:20 на линию «102» поступило сообщение об обнаружении трупа в Долгинцевском районе. Сотрудники вокзала Кривой Рог-Главный нашли на путях мёртвого криворожанина с отсечённой головой. Труп 25-летнего местного жителя направили на проведение судмедэкспертизы. Детали случившегося выяснят сотрудники полиции. // Первый городской