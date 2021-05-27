На Закарпатті «BMW» збив насмерть велосипедистку

У селі Фанчиково, що неподалік від Виноградова, водій автомобіля «BMW» здійснив наїзд на пенсіонерку, яка на велосипеді намагалася перетнути вулицю. Внаслідок отриманих травм жінка померла на місці події. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють слідчі

Вчора, 26 травня, близько 13:00, на лінію «102» надійшло повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Головній у селі Фанчиково, що неподалік від міста Виноградів.

Працівники слідчо-оперативної групи з’ясували: учасниками аварії є 39-річний мешканець Виноградова та 69-річна місцева мешканка. У той час, коли велосипедистка намагалася перетнути дорогу, водій «BMW» не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пенсіонерку. Від отриманих травм жінка померла на місці події.

Водія освідчили та з’ясували, що за кермом він перебував тверезим. Автомобіль «BMW» поміщено на спец майданчик відділу поліції.

За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху зі смертельними наслідками). Усі обставини ДТП поліцейські встановлять у ході слідства.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області