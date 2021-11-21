На Закарпатті у ДТП загинули троє людей (фото)

Сьогодні, 21 листопада, о 15:01, поліцейські Берегівщини отримали повідомлення про те, що на дорозі між селами Косонь та Велика Бийгань сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та слідчі Головного управління поліції області.

Правоохоронці з’ясували, що зіткнення сталося між двома автомобілями: «Volkswagen Рassat» та «Mercedes-Benz». За попередніми даними, водій легковика «Volkswagen Рassat», 62-річний мешканець села Княгиня, що на Ужгородщині, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з мікроавтобусом «Mercedes-Benz».

Внаслідок аварії 62-річний чоловік та двоє його пасажирів, 64-річний та 65-річний чоловіки, померли на місці події.

Водій мікроавтобусу «Mercedes-Benz», 57-річний житель села Запсонь, що на Берегівщині, з численними травмами госпіталізований до реанімаційного відділення районної лікарні.

Попередня правова кваліфікація події – частина 3 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих). Наразі поліцейські працюють на місці події та з’ясовують усі обставини ДТП.

Поліція Закарпатської області