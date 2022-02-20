На Запоріжжі поліція встановлює обставини смертельної ДТП за участю мотоцикліста (фото)

У Мелітопольському районі водій мотоцикла не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем, який рухався попереду. Внаслідок аварії від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події.

19 лютого близько 12 години до Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що по автодорозі «Харків-Сімферополь» сталася ДТП зі смертельними наслідками.

Виїздом на місце події слідчим відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Запорізькій області встановлено, що 35-річний водій мотоциклу «Yamaha» поблизу села Плодородного Мелітопольського району під час обгону автомобіля «Ford» допустив зіткнення з легковиком. В результаті аварії керманич мотоциклу отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці події. Водій іномарки, 1962 року народження не постраждав.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

Працівники поліції звертаються до можливих свідків ДТП та осіб, які володіють будь-якої інформацією з проханням повідомити про це за телефонами: (0619) 42-66-61 – чергова частина, 098 987-94-44 або «102».

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Відділ комунікації поліції Запорізької області