На Запоріжжі саморобна пральна машина вбила струмом дитину

В Оріхівському районі внаслідок ураження струмом загинув 7-річний хлопчик. Триває досудове розслідування.

30 липня близько 19 години до чергової частини Оріхівського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про смерть хлопчика 2013 року народження.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що у дворі, за місцем мешкання, малолітній доторкнувся до електронагрівача, який знаходився в саморобній пральній машинці, від чого отримав смертельне ураження струмом. В цей час поруч з дитиною нікого з дорослих не було.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п.2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Крім того, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування). Триває досудове розслідування.

Поліція Запорізької області звертається до батьків із проханням приділяти увагу своїм дітям, слідкувати за розвагами та проводити бесіди щодо дотримання ними правил особистої безпеки. Роз’ясніть дітям, що небезпечно гратись поблизу ліній електропередач, влізати на територію трансформаторних підстанцій та торкатись обірваних проводів лінії електропередач. Ці заходи безпеки допоможуть врятувати здоров’я і життя малечі.

Відділ комунікації поліції Запорізької області