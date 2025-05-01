НАБУ займеться елітним житлом керівника детективів БЕБ

Вищий антикорупційний суд зобов’язав НАБУ розпочати розслідування щодо законності походження коштів на придбання квартири, у який проживає голова керівник детективів Бюро економічної безпеки України Олександр Ткачук.

Про це йдеться в ухвалі ВАКС від 23 квітня 2025 року, опублікованій у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як зазначається в ухвалі, до НАБУ звернулася фізична особа із заявою про вчинення керівником детективів БЕБ Олександром Ткачуком кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364, 368 КК.

Проте відповідні відомості до ЄРДР не було внесено, досудового розслідування не було розпочато. Слідчий суддя ВАКС розглянув скаргу заявника, який наголосив на наявності у діях керівника детективів БЕБ кримінальних правопорушень, а саме незаконного збагачення, отримання неправомірної вигоди та інших злочинів, які він намагався приховати за допомогою довірених осіб.

Також у судовій ухвалі зазначається, що згідно з декларацією Ткачука, опублікованої на сайті НАЗК, він проживає у квартирі, право власності на яку оформлено на його матір (а до того на його батька). Заявник зазначав, що керівник детективів БЕБ проживав у цій квартирі в будинку з моменту здачі останнього в експлуатацію, оскільки помешкання було придбане саме для нього, а оформлення права власності на цю квартиру на його батька було здійснено з метою приховування незаконного походження коштів, за які була придбана ця нерухомість. При цьому, відсутні ознаки того, що батьки Ткачука мали можливість придбати цю квартиру за власні кошти.

«Заявник звернув увагу на те, що під час будівництва будинку керівник детективів БЕБ працював старшим оперуповноваженим ДФС з особливо важливих справ і в цей же період, а саме 30.11.2015 року, ДФС зареєструвала кримінальне провадження відносно забудовника, що зводив цей будинок. В 2017 році ДФС закрила зазначене кримінальне провадження», – зазначається у документі.

Таким чином, батько Олександра Ткачука отримав право власності на квартиру в будинку, щодо забудовника якого розслідувала кримінальне провадження і потім його закрила ДФС, де працював його син.

Слідчий суддя встановив, що викладені у заяві обставини можуть свідчити про ймовірне вчинення кримінального правопорушення, тому є підстави для розслідування дій, передбачених ст. 214 КПК, і зобов’язав уповноважену особу НАБУ внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення.

Нагадуємо, що наразі керівник детективів БЕБ фігурує у розслідуванні ДБР щодо резонансної ДТП за участю Ткачука: він на незадекларованому автомобілі спричинив аварію, в результаті якої одна з учасниць отримала травматичну ампутацію кінцівок. Народний депутат Ярослав Железняк висловив сподівання, що через цю справу Ткачук буде звільнений з БЕБ. // Дзеркало тижня