Начальник одесского СИЗО попался в нетрезвом виде за рулем

Сергея Чишкалу патрульные остановили на Люстдорфской дороге.

В час ночи в субботу, 6 марта, на Люстдорфской дороге в районе Красного креста патрульные остановили автомобиль Toyota FG Cruiser, водитель которого имел явные признаки алкогольного опьянения.

Пройти процедуру проверки на состояние алкогольного опьянения водитель отказался. Кроме того, он начал конфликтовать с правоохранителями, в результате пришлось надеть на него наручники.

Как сообщили Odessa.Online источники в правоохранительных органах, нарушителем оказался начальник одесского следственного изолятора полковник внутренней службы Сергей Чишкала. На него были составлены соответствующие административные материалы.