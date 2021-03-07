Начальник одесского СИЗО попался в нетрезвом виде за рулем
Сергея Чишкалу патрульные остановили на Люстдорфской дороге.
В час ночи в субботу, 6 марта, на Люстдорфской дороге в районе Красного креста патрульные остановили автомобиль Toyota FG Cruiser, водитель которого имел явные признаки алкогольного опьянения.
Пройти процедуру проверки на состояние алкогольного опьянения водитель отказался. Кроме того, он начал конфликтовать с правоохранителями, в результате пришлось надеть на него наручники.
Как сообщили Odessa.Online источники в правоохранительных органах, нарушителем оказался начальник одесского следственного изолятора полковник внутренней службы Сергей Чишкала. На него были составлены соответствующие административные материалы.Tweet