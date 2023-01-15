Нардепи готують звернення до СБУ через заяву Арестовича щодо ракети у Дніпрі

Радник офісу президента Олексій Арестович перепросив за свою заяву про нібито збиття українською ППО російської ракети у Дніпрі. Він заявив, що сказав таке через втому та нестачу часу для перевірки інформації, але пізніше “забрав слова назад”. Водночас народні депутати готують колективне звернення до СБУ.

Хронологію заяв Арестовича зібрали #Букви.

14 січня його заява викликала хвилю обурення та критики.

“Народ, я просто втомився. 320 днів прямих вечірніх ефірів, крім решти роботи, постійне недосипання, постійне інформаційне навантаження, відрядження. Мільйони контактів на день і все з … “надстроковою та надважливою” інформацією”, — написав він. За його словами, він отримав інформацію від товариша, який раніше служив у лавах ППО. Радник Банкової додав, що не має співробітників для аналізування інформації, яку отримує, але взяв на себе купу “інформаційних та практичних” процесів. “Мій товариш, колишній ППОшник, ішов вулицею в момент влучання. Він мені сказав, що на 100% чув два вибухи і впізнав перший як роботу ППО. Досі він не помилявся. І був упевнений, що ракету збили”, – написав Арестович.

Він зазначив, що в етері планували обговорити дві версії: щодо збиття ракети силами ППО та про пряме потрапляння російської ракети в будинок, але він був не “у формі”,тому етер пішов не за планом. Також він вважає, що не повинен “тремтіти” за свої слова.

Варто зазначити, що пізніше Олексій Арестович видалив пост, де пояснив свою заяву й опублікував інший зі словами, що “відкликав вибачення”. “Я чітко говорю двічі: “судячи з усього” і “ще розбиратися і розбиратися”.Тобто, будучи навіть радикально втомленим, застереження – що моє припущення про ракету ППО, лише – версія, яку ще потрібно перевіряти, я у висловлювання вставив, рефлекси не проп’єш”, — написав він. Він заявив, що ті хто розповсюдив його заяву “змусили виправдовуватись Командування Повітряних Сил”. На його думку, гірше, коли ціле “армійське Командування змушене виправдовуватися і визнавати помилки”, ніж “один радник поза штатом зі своїми застереженнями”.

Зазначимо, що командування Повітряних сил ЗСУ заперечило інформацію, що українські військові мають засоби, здатні збивати ракети Х-22. Водночас озвучені Арестовичем дані поширили російські пропагандисти.

Звернення в СБУ Нардепка від “Голосу” Соломія Бобровська заявила, що готує колективне звернення від народних депутатів до СБУ через заяву радника Офісу Президента. “Емоцій через край, всі навіть людські межі перейдено. Аферист і агентура чистої води”, — написала вона.

До звернення долучилася народна депутатка від “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко.