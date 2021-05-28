Нацбанк забрав ліцензії у семи страхових компаній

Страховики втратили ліцензії через відмову у проведенні перевірок регулятором.

Національний банк 27 травня позбавив ліцензій сім страхових компаній: «ЄСГ», «Афіна-авто», «Велс», «Мега Поліс», «Домінант», «Чено-Страхування», «Гермес».

Як повідомляється на сайті НБУ, ці страховики не дозволили уповноваженим особам Нацбанку провести позапланову інспекційну перевірку. Деякі з цих компаній взагалі не подавали звітність, деякі — порушували встановлені нормативи.

«Відмова небанківської фінансової установи у проведенні перевірки, зокрема й через відсутність упродовж першого дня перевірки особи, уповноваженої представляти інтереси фінустанови на час перевірки, є підставою для застосування заходу впливу. А саме – відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг», — йдеться в повідомленні.

Вказані страхові компанії втрачають право укладати нові договори страхування та договори страхування, які збільшують зобов’язання щодо раніше укладених договорів страхування.

Відкликання ліцензій не позбавляє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за вже укладеними на цей момент договорами про надання фінансових послуг.

Нагадаємо, що Національний банк став регулятором ринку фінансових послуг в 2020 році після «спліту» Нацфінпослуг. // LB.ua