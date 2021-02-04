Непогода в Киеве: власти призвали оставить школьников дома 5 февраля

Педагогические коллективы готовы организовать обучение детей в смешанном формате.

В связи с ухудшением погодных условий в пятницу, 5 февраля, Департамент образования и науки Киева призвал не отправлять детей в школу.

Согласно сообщению пресс-службы департамента, 5 февраля ожидается похолодание, гололед и сильный ветер.

«Школы Киева будут работать. Но предлагаем вам, если есть такая возможность, оставить детей дома», — сказано в сообщении.

По словам чиновников, меньшая нагрузка на трафик поможет коммунальным службам максимально эффективно бороться с последствиями непогоды.

В департаменте уточнили, что педагогические коллективы готовы организовать обучение детей в смешанном формате.

По прогнозам синоптиков, в Киеве 5 февраля ночью местами небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-18 м/с. Снижение температуры ночью до 7-9° мороза, днем 3-5° мороза. // LB.ua