Невідомий чоловік погрожує підірвати гранату в приміщенні Кабміну

Його вимоги поки невідомі.



До приміщення Кабінету міністрів уранці 4 серпня зайшов чоловік із погрозами підірвати бойову гранату.

Відео з місяця події оприлюднив у Facebook Ігор Бондарчук (на записі присутня ненормативна лексика).

Чоловік заявив, що «сяде на десять років і живим звідси не піде». Він погрожує вирвати чеку і підірвати будівлю.

За словами автора відео, з будинку уряду всіх вивела поліція, квартал перекрито. // LB.ua