НСЗУ призупиняє оплати 36 медичним закладам (перелік)

Причиною стало ймовірне незабезпечення пацієнтів необхідними лікарськими засобами та медичними виробами.

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) призупиняє оплати 36 медичним закладам із різних регіонів України.

Про це повідомила пресслужба НСЗУ.

“Підставою стало ненадання цими лікарнями запитуваних обґрунтованих пояснень щодо ймовірного незабезпечення пацієнтів необхідними лікарськими засобами та медичними виробами за Програмою медичних гарантій”, – пояснили в НСЗУ.

Зазначається, що перед тим НСЗУ проаналізувала інформацію щодо внесених в ЕСОЗ медичних записів, кількості наданих послуг та кількості пацієнтів, а також інформації зі звітів про доходи і витрати (1-НС) за 2024 рік.

В результаті у деяких лікарень показник середніх витрат на закупівлю ліків та медвиробів на одного пацієнта є надзвичайно низьким. Це свідчить про ризик порушення умов договору з НСЗУ та незабезпечення пацієнтів необхідним лікуванням за державний кошт.

НСЗУ надіслала листи до 206 медзакладів, у яких вимогало надати пояснення та підтверджуючі документи щодо виявлених обставин. Медзаклади мали надати відповідь до 27 березня 2025 року.

Втім, на 13 травня 36 медзакладів з цього переліку не надали обґрунтованих пояснень та/або заперечень.

“Відповідно умов договору, НСЗУ має право зупинити оплату послуг за відповідним пакетом у випадку, якщо надавач не надає запитувані документи та/або інформацію у встановлені строки або в повному обсязі”, – нагадали в НСЗУ.

Оплати через ненадання пояснень були призупинені наступним медзакладам:

КНП Львівської обласної ради “Центр спортивної медицини і реабілітації”

Соціально-реабілітаційний центр Середнянської селищної ради Ужгородського району Закарпатської області

КНП “Дитяча клінічна лікарня № 9 Подільського району міста Києва” Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

КНП “Грицівська лікарня” Грицівської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області

КНП “Ружинська центральна лікарня” Ружинської селищної ради

КНП “Словечанська районна лікарня” Словечанської сільської ради Житомирської області

КНП “Залозецька районна лікарня” Залозецької селищної ради

КНП “Веселинівська районна лікарня” Веселинівської селищної ради

КП “КНП “Центральна лікарня” Криничанської селищної ради”

КНП “Казанківська багатопрофільна лікарня” Казанківської селищної ради

КНП Чопської міської ради “Чопська міська лікарня”

КНП “Борзнянська міська лікарня” Борзнянської міської ради

КНП “Товстенська селищна лікарня” Товстенської селищної ради

КНП “Центр спортивної медицини міста Києва”

КНП “Глинянська міська лікарня” Глинянської міської ради Львівського району Львівської області

КНП “Диканська лікарня планового лікування”

КНП “Городищенське медичне об’єднання” Городищенської міської ради

КНП “Тростянецька міська лікарня” Тростянецької міської ради

КНП Кегичівської селищної ради “Кегичівська центральна районна лікарня”

КНП “Любомльське територіальне медичне об’єднання” Любомльської міської ради

Комунальне некомерційне медичне підприємство “Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня”

КНП “Уманська психіатрична лікарня” Уманської міської ради

КНП “Острозька багатопрофільна лікарня” Острозької міської ради Рівненського району Рівненської області

КНП “Острожецька районна лікарня” Острожецької сільської ради

КНП Миколаївської міської ради “Центр соціально значущих хвороб”

КНП “Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня” Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області

КНП Буської міської ради “Буська центральна районна лікарня”

КНП “Арцизька центральна опорна лікарня” Арцизької міської ради

КНП Фастівської міської ради “Фастівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування”

КНП “Звенигородська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування” Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області

КП “Лубенська лікарня інтенсивного лікування” Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області

КП “Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради”

КНП Харківської обласної ради “Обласний фтизіопульмонологічний центр”

КНП “Київський міський клінічний ендокринологічний центр” Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Рівненський обласний протипухлинний центр Рівненської обласної ради

КНП “Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради.

НСЗУ запевнила, що це не остання ініціатива для забезпечення прав пацієнтів на доступну та безоплатну медичну допомогу в рамках Програми медичних гарантій. // LB.ua