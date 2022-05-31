Одеська поліція розшукує неповнолітню дівчину (фото)

Відділенням поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 розшукується Маргарита Гільберг, 2007 року народження, яка вчора, 30 травня, пішла з дому і наразі її місце знаходження невідоме.

Прикмети: на вигляд 14-15 років, зріст 165 см, середньої статури, смуглява, волосся темне, хвилясте, очі сірі.

Була одягнена: у чорну майку, сині джинси, чорні кросівки, з собою мала коричневу сумочку.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за номером телефону (048) 779 42 52 або на спецлінію «102».

Поліція Одеської області