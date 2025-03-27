«Она утонула». У Єгипті затонув туристичний підводний човен з росіянами – 6 загинули, 9 постраждали, є зниклі безвісти

Прогулянковий батискаф «Сіндбад» зазнав катастрофи за кілометр від берега Хургади, коли віз туристів на підводну екскурсію з оглядом коралового рифу.

На борту перебували 45 туристів із Росії, які приїхали до Єгипту з путівками туроператора «Бібліо Глобус», повідомляє Baza.

Більшість людей врятували — доправили до лікарень та готелі Хургади.

Шестеро людей загинули, ще кілька туристів зникли. Як повідомляють ЗМІ, четверо постраждалих перебувають у критичному стані.

Причиною трагедії, попередньо, стало зіткнення батискафу з рифом. Після цього на борту судна сталася розгерметизація.