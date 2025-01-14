Основні зміни та умови використання Європротоколу у 2025 році

Новий Закон України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” дещо змінив і розширив умови, за якими можна складати європротокол і виклик поліції не є обовʼязковим.

Олексій Білошицький Відповідні зміни внесені й до ПДР, що затверджені Постановою Кабміну. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції

Водії транспортних засобів мають право без залучення поліцейських спільно скласти для надання страховику повідомлення про ДТП у паперовій чи електронній формі.

Після складення повідомлення водії мають право залишити місце ДТП та звільняються від обов’язку інформування підрозділів Національної поліції про ДТП.

Коли можна оформити ДТП без поліції?

ДТП (зіткнення) сталося за участю лише двох транспортних засобів. Внаслідок ДТП не було завдано шкоди здоров’ю чи життю людей. Пошкоджено або знищено виключно транспортні засоби. Обидва транспортні засоби застраховані за договором ОСЦПВ. Водії не перебувають у стані сп’яніння (алкогольного, наркотичного), або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції Учасники ДТП дійшли згоди щодо обставин її скоєння.

Якщо раніше обов’язковою вимогою для оформлення європротоколу була сума збитків унаслідок ДТП, яка не перевищує 80 000 грн, то зараз цей ліміт скасовано.

Крім того, максимальний розмір страхової виплати, у разі шкоди завданої майну внаслідок ДТП підвищено до 250 000 грн. А за договорами, укладеними до 2025 року — 160 000 грн.

Скласти європротокол можна за допомогою онлайн системи, або ж на паперовому бланку.

Цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить коректність даних та вкаже на помилки. Дані про ДТП відразу будуть надіслані страховим компаніям обох сторін та внесені в базу даних МТСБУ. Оформити електронний європротокол онлайн можна за посиланням

Національна поліція України