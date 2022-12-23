П’яні за кермом: водій, на якого поліцейські неодноразово складали протоколи, скоїв смертельну ДТП (фото)

Біля села Нова Дмитрівка водій злетів у кювет та перекинувся. В автопригоді один пасажир загинув, інший — потрапив до лікарні. Керманич був нетверезий, його затримали у процесуальному порядку.

Водій, який скоїв смертельну ДТП у Золотоніському районі неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. Його часто “ловили” з ознаками алкогольного сп’яніння, складали протоколи та передавали до суду. Однак, чоловік уникав відповідальності з 2015 року до цього року.

10 листопада, вже за другим складеним протоколом у 2022 році, “права” у водія забрали на один рік та визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП. Суд наклав на нього стягнення у вигляді штрафу — 17 000 гривень.

Та попередня безкарність таки породила в порушнику вседозволеність і, 14 листопада він, позбавлений права керування, знову сів за кермо ВАЗ-2112 у стані алкогольного сп’яніння та взяв із собою двох пасажирів.

Рухаючись по автодорозі “Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя” на 109 кілометрі в Золотоніському районі водій не вибравши безпечної швидкості та не впоравшись з керуванням злетів у кювет, де перекинувся. 47-річний пасажир, житель села Подільське, загинув на місці аварії. Інший пасажир, 1990 року народження, потрапив до лікарні.

Керманича затримали у процесуальному порядку та помістили під варту.

Наразі поліцією відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Жителю села Нова Дмитрівка загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Сектор комунікації поліції Черкаської області