Пашинян відповів Алієву на слова про «фашистську» Вірменію: Азербайджан сприймають подібно

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відреагував на слова президента Азербайджану Ільхама Алієва, який назвав Вірменію «фашистською державою». Він каже, що в його країні таке саме сприйняття існує і щодо Азербайджану.

Про це він сказав в інтерв’ю Armenia News.

Пашинян припускає, що Алієв зробив такі заяви, щоб «створити “легітимність” для ескалації в регіоні». На його думку, в Баку очікують, що Вірменія відповість агресивно, щоб потім казати про порушення режиму припинення вогню з боку вірменської армії.

«Безсумнівно, розрахунок у тому, що реакція буде: “ти — фашист”, і спіраль, яку я описав, почне напружуватися», — каже вірменський прем’єр і запевняє, що його країна буде відданою «стратегії миру».

Водночас, коментуючи слова про «фашистську» Вірменію, він визнав, що в Азербайджані існує таке сприйняття його країни. Однак, мовляв, подібне сприйняття щодо Азербайджану є також у Вірменії. Саме це і призвело до тривалого конфлікту між державами, певен Пашинян.

«Але стратегія миру полягає в тому, щоб узяти до уваги, що в Азербайджані є таке сприйняття нас, а їм — взяти до уваги, що у Вірменії є таке сприйняття щодо них. Порядок денний миру стосується обговорення та розгляду цих уявлень», — каже він.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв’ю місцевим медіа назвав Вірменію «фашистською державою» — за його словами, там «протягом майже 30 років керували носії фашистської ідеології». Він наголосив, що «фашизм має бути знищений». // hromadske