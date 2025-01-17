Під час пожежі у Кривому Розі загинули мати та дитина

Загорівся житловий одноповерховий будинок – кімнати та дах.

У помешканні вогнеборці виявили тіло жінки та дитини.

Подробиці трагедії встановлюються.

ДСНС

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