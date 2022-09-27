Під час пожежі у столичній квартирі загинули двоє людей

У 12-поверховому житловому будинку, за адресою: вулиця Кіото, 5, що у Деснянському районі столиці, сталася пожежа. Під час ліквідації рятівники знайшли тіла жінки та чоловіка.

Повідомлення про пожежу надійшло 26 вересня о 22:26. Передає Інформатор з посиланням на ДСНС Києва.

Пожежа виникла в одній із кімнат, в квартирі на 4-му поверсі. Під час проведення розвідки, рятувальники намагаючись встановити пожежну автодрабину, виявили під будинком тіло жінки. Як пізніше було попередньо встановлено, вона вистрибнула з вікна до приїзду рятувальників. Не гаючи часу, бійці приступили до гасіння пожежі.

Пожежу на площі 12 кв. м було локалізовано о 22:56 та ліквідовано о 23:09.

В ході ліквідації займання, в помешканні було виявлено тіло чоловічої статі.

Внаслідок пожежі було пошкоджено оздоблення квартири, знищені побутові речі та меблі, закопчені стіни і стелю у квартирі.

На місці події працювало 4 одиниці техніки та 18 чоловік особового складу. Причину виникнення пожежі та обставини трагічного випадку будуть встановлювати правоохоронні органи.