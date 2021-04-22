Під час пожежі в будинку у Луцьку загинуло подружжя та їх донька

Під час пожежі в дерев’яному чотириквартирному будинку на вулиці Шевченка в Луцьку загинули чоловік з дружиною та їхня 35-річна донька.

Згідно з попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок необережності під час куріння загиблого чоловіка. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

Про пожежу рятувальникам повідомили близько 19 години 21 квітня. До місця спрямували три відділення вогнеборців. Уже за чотири хвилини прибув перший екіпаж рятувальників. З’ясувалося, що пожежа виникла в кухні однієї з квартир, вогонь поширився на суміжні кімнати й сягнув дерев’яної сходової клітки в коридорі будинку. За свідченням очевидців, у помешканні могли перебувати люди.

Через сильне задимлення всередині будівлі рятувальники працювали в спеціальних апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання та зору. У квартирі, охопленій вогнем, бійці ДСНС виявили тіла Тетяни М. 1957 р.н. та Володимира К. 1952 р.н., а за декілька хвилин – тіло 35-річної доньки загиблої.

Пожежу локалізували о 19:42, ліквідували – о 20:10. Вогнем знищені вхідні двері в житловий будинок, вікно, пошкоджена дерев’яна сходова клітка в коридорі.

Причина пожежі та обставини загибелі людей встановлюються. На місці працювала спеціальна комісія, до складу якої увійшли працівники дослідно-випробувальної лабораторії. // visnyk.lutsk.ua