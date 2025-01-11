Під час пожежі в Дніпрі загинули троє людей
У Самарському районі міста Дніпро загорівся приватний будинок. Внаслідок пожежі загинуло троє людей
11 січня на вулиці Солов’їній Самарського району міста Дніпро в одному з будинків приватного житлового сектору виникла пожежа. Троє людей під час пожежі загинули. Про це йдеться у повідомленні ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
Рятувальники прибули на місце пожежі та встановили, що загорівся одноповерховий житловий будинок на площі 60 кв.м.
Пожежу вдалось ліквідувати о 04:00.
До гасіння займання залучено 14 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. // ГлавкомTweet