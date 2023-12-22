Під час тривоги в укритті столичної школи рухнула стеля (відео)

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група та експертиза

У Києві під час повітряної тривоги, коли діти були в укритті, стався обвал стелі через прорив труби. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко, пише Главком.

«Київ. Під час повітряної тривоги діти були в укритті, стався обвал стелі із-за прориву труби. На щастя, ніхто не постраждав. Школа 1981 року», – написав Ткаченко.

З його слів, уже встановлюються деталі. Слідчо-оперативна група та експертиза будуть найближчим часом. «Ми були в цьому укритті зовсім нещодавно одразу після його ремонту, який було зроблено за небюджетні кошти благодійного фонду. Як бачимо, до безпеки треба підходити значено ретельніше!» – наголосив посадовець.