Під Києвом обвинувачений намагався вчинити самогубство у суді

У вівторок, 9 березня 2021 року, в туалеті Ірпінського міського суду Київської області військовослужбовець намагався вчинити самогубство і порізав собі вени.

Як стало відомо редакції «04597», чоловіку викликали «швидку» і госпіталізували до міської лікарні. На щастя, медикам вдалося врятувати життя військо службовця. Зараз він у задовільному стані.

Чоловік, який намагався скоїти самогубство, прибув до стін суду у військовій формі та з двома товаришами. Його викликали на суд у справі за обвинуваченнями в самовільному залишенні військової частини.

У Ірпінському міському суді єдине звернення 9 березня на 12-ту годину ,куди міг бути викликаний військовослужбовець, — це засідання у судді Валерія Линника, де розглядалася справа стосовно Івана Дігтяра.

Чому чоловік вирішив звести рахунки з життям- з’ясовує слідство. // Вартові еспресо