Під Києвом сталася трагедія на озері

У селі Шамраївка під Києвом у місцевому озері втопився 18-річний хлопець. Це вже не перша подібна трагедія в області за останні кілька днів.

Як виявилося, біля водоймища був батько загиблого, який знепритомнів. Крім того, у чоловіка зупинилося дихання. Йому одразу викликали швидку медичну допомогу. В очікуванні медиків рятувальникам довелося розпочати серцево-легеневу реанімацію.

Тіло потонулого хлопця виявили та підняли на поверхню лише 27 червня. // Ірина АЛЕКСЄЄВА, «ФАКТИ»