Під Києвом у зіткненні легковика та вантажівки загинула дитина

Сьогодні, 15 січня, близько 17 години у Вишгородській територіальній громаді відбулося зіткнення вантажного автомобіля МАЗ та легковика Honda.

За попередніми даними, 66-річний водій автомобіля Honda, який працює лікарем, виїжджав на головну дорогу з котеджного містечка «Міжріччя». Вантажний автомобіль МАЗ рухався зі сторони міста Вишгород у напрямку села Хотянівка. Легковий автомобіль не надав перевагу у русі та здійснив зіткнення з вантажівкою.

В результаті аварії водій легковика та його 11-річна донька отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу. Згодом дівчинка від отриманих травм померла. Матір дитини та 28-річний водій вантажівки не постраждали.

Вартові еспресо