Під Києвом в ДТП загинув 37-річний громадянин Туреччини (фото)

Вночі 31 січня на автодорозі Київ–Обухів відбулася ДТП, внаслідок якої загинув 37-річний чоловік, громадянин Туреччини.

Правоохоронці встановили, що загиблий водій не порушував правил дорожнього руху.

31-річний водій Renault Megane, який не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу та на повній швидкості протаранив авто громадянина Туреччини.

Від отриманих травм чоловік помер у кареті швидкої допомоги. Інший водій у важкому стані перебуває у лікарні.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Правоохоронці встановлюють всі обставини смертельної аварії. // ФАКТИ