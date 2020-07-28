Під Києвом жінка на Nissan Qashqai виїхала під фуру (відео)

Неуважність, легковажність, надмірна самовпевненість і, найголовніше — грубе порушення ПДР, коштувало сьогодні здоров’я водійці позашляховика

Подія трапилася сьогодні вдень на вулиці Б. Хмельницького смт Макарів.

26-річна громадянка, керуючи автомобілем Nissan Qashqai, порушила вимогу дорожнього знаку 2.2 «Проїзд без зупинки заборонено» та здійснила зіткнення з вантажним автомобілем Scania, водій якого рухався головною дорогою «Макарів — Комарівка».

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Внаслідок автопригоди водійка позашляховика отримала травми різного ступеню тяжкості та була шпиталізована до лікарні.

Закликаємо водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху! Наслідки ДТП не лише біда для учасників та їхніх сімей, а й для поліцейських, рятувальників та медиків, які працюють на місці аварій! // Вартові еспресо