Під Мелітополем російські мародери викрали джип і вбилися на ньому
Російські солдати потрапили в ДТП дорогою з Мелітополя, який зараз є окупованим, до Приазов’я. Вони їхали у червоному джипі, який викрали до цього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на «РИА Мелитополь«.
Внаслідок аварії двоє російських окупантів загинули, ще троє — у важкому стані. Їх відправили до військового шпиталю до Мелітополя.
Як повідомлялося, рано вранці у понеділок, 30 травня, у центрі тимчасово окупованого Мелітополя прогримів потужний вибух. Він трапився в районі, де розташована багатоповерхівка псевдогубернатора Запорізької області Євгена Балицького.
Пізніше стало відомо, що вибуховий пристрій було закладено у люку. А вибух стався, коли автомобіль проїжджав повз. Поранення отримали двоє людей — сім’я колаборантів.