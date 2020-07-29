Под Харьковом «скорая» насмерть сбил женщину-нарушительницу

В селе Циркуны, расположенном возле трассы «Киев — Харьков — Должанский», автомобиль скорой помощи насмерть сбил женщину-пешехода.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области, передает УНН.

«28 июля около 21:40 в районе дома №1 на улице Соборной в селе Циркуны Харьковского района автомобиль скорой медицинской помощи Renault совершил наезд на 43-летнюю женщину-пешехода», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что скорая под управлением 60-летнего водителя двигалась с включенными проблесковыми маячками со стороны трассы «Киев — Харьков — Довжанский» в направлении села Липцы.

«Женщина перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода перед автомобилем Skoda, который на встречной полосе движения пропускал автомобиль скорой, чтобы осуществить поворот налево. В результате ДТП травмы получила женщина-пешеход. Она погибла на месте ДТП», — сообщили в полиции.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.