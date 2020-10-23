Под Киевом автомобиль сбил трех 15-летних девочек

Три человека пострадали в результате ДТП, которое произошло в селе Ковшеватая Таращанского района Киевской области.

Об аварии сообщает пресс-служба полиции региона. Травмы получили три 15-летний девочки.

Подростки переходили неосвещенный участок дороги в неустановленном месте, в этот момент их сбил автомобиль «ВАЗ».

Все несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение, — сообщает пресс-служба полиции Киевской области. // Соцпортал