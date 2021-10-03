Под Киевом погиб пассажир автомобиля «влетевшего» в АЗС (видео)

Авария под Киевом унесла жизнь молодого человека, сообщили в полиции.

В селе Святопетровское (находится под Киевом) мужчина на авто «Skoda Fabia» врезался в наземный резервуар газовой автозаправочной станции, погиб пассажир машины.

Смертельное ДТП под Киевом случилось вечером 1 октября, а 2 числа о нем в Facebook сообщила Полиция региона.

Правоохранители поделились, что за рулем иномарки находился 25-летний водитель. По предварительным сведениям, он не был трезвым.

Жертвой аварии стал 28-летний мужчина, который жил в селе Софиевская Борщаговка.

В сети появилось видео, на котором есть момент ДТП. На нем видно, что машина «влетела» в АЗС.

После ДТП начато производство по ч. 3. ст. 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к гибели пострадавшего). // УНИАН