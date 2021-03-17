Под Киевом при пожаре в котельной погибли два человека

Причина возникновения пожара на данный момент устанавливается.



В с. Головуров Киевской области на территории котельной заживо сгорели два человека. Об этом сообщает APnews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Трагический инцидент произошел утром 17 марта на ул. Лесной. Получив вызов о ЧП, на место происшествия срочно выехали спасатели. Прибыв туда, они потушили пожар.

После ликвидации огня, ГСЧСники обнаружили тела двух мужчин. Кроме того огнем были уничтожены кровать и внутренняя отделка помещения, повреждены два котла и оборудование.

В общей сложности к ликвидации чрезвычайной ситуации привлекались 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники. Причина возникновения пожара устанавливается.