Под Одессой разыскивают 15-летнюю девушку (фото)

Мирослава Гайтан уже не в первый раз сбегает из дома.

Усатовским отделением полиции Беляевского ОП разыскивается 15-летняя жительница села Дачное Мирослава Гайтан, которая два дня назад ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП.

Приметы девочки: рост 151 см, волосы короткие, окрашены в рыжий цвет, глаза темные. Во что она была одета – неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о том, где может находиться пропавшая Мирослава Гайтан, просят сообщить в Беляевский ОП по телефону (04852) 779 43 92 или на спецлинию «102». // odessa.online