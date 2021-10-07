Поліцейські Київщини розшукали зниклих школярів

Як повідомлялося, вчора троє 12-річних хлопців близько 11 години самовільно пішли зі школи та нікому не повідомили про своє місцеперебування.

Пошуки школярів тривали усю ніч. Близько 5-ї години ранку школярів розшукали та повернули до домівок. Вони блукали у кукурудзяному полі.

Як з‘ясувалось, друзі ретельно спланували втечу. У шкільному зошиті вони намалювали план своїх пригод та вирушили у подорож. Однак, довго мандрувати хлопцям не довелося-їх розшукали правоохоронці.

Шановні батьки, вкотре закликаємо, цікавтесь дозвіллям ваших дітей, підтримуйте їх та намагайтесь бути для них друзями. Пам‘ятайте, діти-наше майбутнє, бережіть їх!

Відділ комунікації поліції Київської області