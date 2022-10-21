Поліцейські Києва розшукують 17-річну дівчину (фото)

На початку жовтня неповнолітня Ліберті Боднар пішла зі спеціалізованого медичного закладу у Подільському районі столиці та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме.

До столичної поліції надійшло повідомлення про безвісти зниклу Боднар Ліберті Анатоліївну, 2004 року народження. Дівчина перебувала на лікуванні у спеціалізованій медичній установи на території Подільського району та без дозволу лікарів покинула заклад.

За фактом події слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство із додатковою кваліфікацією «безвісно відсутня».

Прикмети зниклої: зріст 165 см, худорлявої статури, довге русяве волосся. Була одягнена у чорні спортивні штани з білим надписом на лівій нозі, у чорну спортивну кофту, чорну спортивну куртку з рожевою підкладкою.

Правоохоронці звертаються до громадян, хто володіє інформацією про місцезнаходження дівчини або будь-якою іншою інформацією, що сприятиме встановленню її місцезнаходження, повідомити до поліції за номерами: (098) 662 50 02, (063) 431 73 74 або 102.

Відділ комунікації поліції Києва