Поліцейські Вінницької област знайшли зниклу 13-річну школярку

17 серпня працівники поліції Тульчинського районного відділу поліції розшукали 13-річну жительку Томашпільської територіальної громади, яка напередодні ввечері пішла гуляти та додому не повернулась. Дівчину поліцейські знайшли у нежилому будинку на околиці села.

До поліції звернулась бабуся малолітньої та повідомила, що 16 серпня близько 21.00 години її онука не повернулась з прогулянки.

На пошуки дівчини задіяли особовий склад місцевої поліції. Поліцейські перевіряли закинуті будинки, вулиці, лісопосадки та інші місця, де могла знаходитись зникла дівчинка. Близько 04.00 години ранку її знайшли працівники сектору реагування патрульної поліції в нежилому будинку.

Причину такої поведінки дівчина не пояснила. З нею поліцейські провели профілактичну бесіду, аби в майбутньому не допустити таких випадків.

Наразі розшукана знаходиться з рідними, жертвою злочину вона не стала.

Відділ комунікації поліції Вінницької області