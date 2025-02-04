Поліцейські встановлюють організаторів несанкціонованих автоперегонів, які відбулися поблизу Тернополя
У соцмережах з’явилося відео, як неподалік Тернополя водії автомобілів влаштували несанкціоновані перегони.
Дану інформацію поліцейські внесли до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.
Правоохоронці встановлюють організаторів заходу з метою притягнення їх до адміністративної відповідальності за ст. 185-1 (порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця стаття передбачає відповідальність за проведення заходів без належного погодження з органами місцевої влади чи іншими уповноваженими органами.
Триває перевірка за результатами якої буде надано правову кваліфікацію даній події.
Відділ комунікації поліції Тернопільської областіTweet