Поліцейські встановлюють організаторів несанкціонованих автоперегонів, які відбулися поблизу Тернополя

У соцмережах з’явилося відео, як неподалік Тернополя водії автомобілів влаштували несанкціоновані перегони.

Дану інформацію поліцейські внесли до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

Правоохоронці встановлюють організаторів заходу з метою притягнення їх до адміністративної відповідальності за ст. 185-1 (порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця стаття передбачає відповідальність за проведення заходів без належного погодження з органами місцевої влади чи іншими уповноваженими органами.

Триває перевірка за результатами якої буде надано правову кваліфікацію даній події.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області