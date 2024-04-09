Поліція Дніпра розшукує 12-річну дівчинку (фото)

9 квітня малолітня Анна Залогіна вийшла з дому в Новокодацькому районі міста та зараз її місце перебування невідоме.

Прикмети: зріст 150 см, худорлявої статури, світле русяве волосся, карі очі.

Була одягнута: сіра кофта, сині штани, чорні кросівки, має синю сумку.

Дівчина може перебувати на вокзалах.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Анни Залогіної, 2012 року народження, просимо повідомити за телефоном: 0 (96) 884 83 94 або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції