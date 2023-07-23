Поліція Дніпра розшукує 17-річну дівчину (фото)

23 липня до поліції надійшло повідомлення про зникнення неповнолітньої Євгенії Чепурної в Шевченківському районі міста.

Раніше дівчина мешкала в Новокодацькому районі міста. Наразі 17-річна Євгенія не виходить на звʼязок, її місце перебування не відоме.

Прикмети:: зріст близько 170 см, темне волосся до лопаток, сірі очі. Має тату на руці із зображенням букви «А».

Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Євгенії Чепурної, 2006 року народження, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (096) 884 83 94.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції