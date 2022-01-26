Поліція: Інформація ЗМІ щодо смерті одного з учасників акції у центрі Києва не відповідає дійсності (відео)

На сторінці організаторів акції у соціальній мережі була опублікована інформація про те, що одного учасника акції вбили і вивезли в невідомому напрямку.

Ця інформація не відповідає дійсності і спростована після перегляду камер відеонагляду.

Чоловіку, який втратив свідомість, представники поліції та Національної гвардії надали першу медичну допомогу, після чого він із товаришем самостійно залишив місце проведення акції.

Відділ комунікації поліції Києва