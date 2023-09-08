Поліція Одещини розшукує 12-річну дівчинку (фото)

Відділом поліції № 1 Подільського районного управління поліції встановлюється місце знаходження 12-річної жительки села Бокове Любашівської ОТГ Зберян Надії, яка сьогодні, 8 вересня вранці пішла з дому і досі не повернулася.

Прикмети: зріст приблизно 160 см, худорлявої статури, каштанове, довге волосся, карі очі.

Особливі прикмети: на шиї родима пляма.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, просимо повідомити до територіального відділу поліції за номерами телефонів (04864) 3-35-05, (048) 779-44-97 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області