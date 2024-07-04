Поліція розшукує безвісно зниклого неповнолітнього жителя Житомирського району (фото)

Правоохоронці відділу поліції № 1 Житомирського райуправління встановлюють місце знаходження Реппа Едуарда, 2007 року народження, який 1 липня пішов з дому у с. Пісках та донині про його місце перебування нічого невідомо.

Прикмети хлопця: зріст близько 168 см, худорлявої тілобудови, волосся темне коротке, очі карі.

Був одягнений у футболку червоного кольору, сині шорти та кросівки сірого кольору.

Відомо, що хлопець може подорожувати територією Житомирської області автостопом. Раніше він вже залишав своє місце проживання.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження Едуарда Реппа повідомте за номерами 068-674-45-64, 067-724-57-45, 40-78-03 або 102 чи зверніться до найближчого відділку поліції.

Відділ комунікації поліції Житомирської області