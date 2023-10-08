Померла народна артистка України Ніна Матвієнко

Народна артистка України Ніна Матвієнко померла у віці 75 років. Про це повідомила її дочка Тоня Матвієнко.

“Мама померла…”, – написала Тоня Матвієнко вранці 8 жовтня, не уточнюючи подробиць.

Ніна Матвієнко відома своїм виконанням народних пісень. У 1978 році за великий внесок у розвиток українського мистецтва Ніна Матвієнко отримала звання заслуженої артистки на тоді ще УРСР, в 1985-му — народної артистки України.

У 2006 році тодішній президент Віктор Ющенко нагородив співачку званням Героя України «за вершинний пісенний талант, що пробуджує і звеличували духовну силу українського народу».

“Смерть співачки — болісна втрата для України. Висловлюємо свої співчуття близьким та колегам. Світла пам’ять!”, – заявили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

ZN.UA висловлює співчуття рідним та близьким легендарної співачки.