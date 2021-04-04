Пропала 16-летняя девушка, которая поехала из села в Николаев (фото)

Отделением полиции № 4 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области разыскивается 16-летняя Валерия Дмитриевна Тархан.

Утром 3 апреля девушка отправилась в Николаев из села Мешково-Погорелово. И до нынешнего времени ее местонахождение неизвестно. На связь с близкими она не выходит.

Приметы: рост около 160 см, короткие каштановые волосы, карие глаза, овальное лицо.

Была одета в черную болоньевую куртку, черные спортивные штаны и черные полуботинки.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождение Валерим Тархан позвонить по телефонам: (0512) 53-13-29, 0934735154, 102. // Николаевские новости