Пропавшую в Италии украинку нашли мертвой

В Италии в устье реки Тибр вблизи Рима обнаружили разложившийся труп женщины, которая впоследствии была опознана как 58-летняя украинка, имеющая вид на жительство в стране.

Как сообщает Roma Today, идентифицировать личность погибшей удалось благодаря отпечаткам пальцев, которые были в полицейской базе.

В Италии женщина проживала в течение 20 лет, работая там сиделкой. Об исчезновении женщины ее сын сообщил еще в середине декабря.

Теперь полиция пытается установить причину смерти иностранки, ведь на ее теле признаков насилия не обнаружили. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»