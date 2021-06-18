Раніше судимий 41–річний чоловік забив до смерті товариша по чарці

16 червня відразу після вчинення злочину оперативники затримали мешканця Брацлавської територіальної громади, який під час розпиття спиртних напоїв та раптового конфлікту побив свого односельця. Через кілька годин від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер. Підозрюваний затриманий у процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Близько 05.20 години до поліції надійшло повідомлення від 58 – річної місцевої жительки. Жінка повідомила, що у власному будинку виявила тіло свого сина без ознак життя.

Для з’ясування обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. На тілі 38 – річного потерпілого поліцейські виявили численні тілесні ушкодження.

Як розповів керівник Тульчинського районного відділу поліції Василь Костишен, через кілька годин після надходження повідомлення працівники поліції затримали підозрюваного у вчиненні злочину. Ним виявився раніше судимий 41 – річний місцевий житель.

Поліцейські встановили, що ввечері зловмисник у власному будинку разом з потерпілим та ще кількома односельцями розпивали спиртні напої. Під час застілля між чоловіками виникла бійка, в ході якої підозрюваний завдав односельцю численні удари по голові та тілу. Після бійки зловмисник зателефонував до його матері та попросив приїхати забрати сина додому. За кілька годин потерпілий помер.

Затриманому оголошено про підозру. Слідство звернулось з клопотанням до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). За такий злочин чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області